أنباء سارة لتشيلسي قبل مواجهة مدريد في دوري الأبطال

وعاد المدافع البرازيلي تياجو سيلفا إلى تدريبات تشيلسي، بعد غيابه عن المباريات السبع الأخيرة بسبب إصابة في الركبة، إذ لم يشارك رفقة البلوز منذ نهاية فبراير/شباط الماضي.

كما تدرب الثنائي نجولو كانتي وماسون مونت بعد غيابهما عن خسارة الفريق الأخيرة أمام وولفرهامبتون، وشهدت التدريبات أيضا مشاركة الثنائي رحيم سترلينج وريس جيمس.



وشارك سيلفا في 27 مباراة رفقة تشيلسي في جميع المسابقات هذا الموسم، لم يسجل خلالها أي هدف، لكنه نجح في صناعة هدفين.

وعانى تشيلسي في غياب المدافع البرازيلي بالبريميرليج، فبعد الفوز بأول مباراتين في غيابه أمام ليدز وليستر، لم يحقق أي انتصار في المباريات الأربع الأخيرة بالتعادل أمام إيفرتون وليفربول والخسارة أمام أستون فيلا والولفز.

