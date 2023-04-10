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أنباء سارة لتشيلسي قبل مواجهة مدريد في دوري الأبطال

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-452741-638167332905890067.jpg

2023-04-10 | 16:18

أنباء سارة لتشيلسي قبل مواجهة مدريد في دوري الأبطال

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تلقى نادي الإنجليزي أنباء سارة قبل المواجهة المرتقبة التي تنتظره أمام ، يوم الأربعاء المقبل على ملعب البيرنابيو، في ذهاب ربع نهائي .
وعاد المدافع البرازيلي تياجو سيلفا إلى تدريبات تشيلسي، بعد غيابه عن المباريات السبع الأخيرة بسبب إصابة في الركبة، إذ لم يشارك رفقة البلوز منذ نهاية فبراير/شباط الماضي.

كما تدرب الثنائي نجولو كانتي وماسون مونت بعد غيابهما عن خسارة الفريق الأخيرة أمام وولفرهامبتون، وشهدت التدريبات أيضا مشاركة الثنائي رحيم سترلينج وريس جيمس.


وشارك سيلفا في 27 مباراة رفقة تشيلسي في جميع المسابقات هذا الموسم، لم يسجل خلالها أي هدف، لكنه نجح في صناعة هدفين.

وعانى تشيلسي في غياب المدافع البرازيلي بالبريميرليج، فبعد الفوز بأول مباراتين في غيابه أمام ليدز وليستر، لم يحقق أي انتصار في المباريات الأربع الأخيرة بالتعادل أمام إيفرتون وليفربول والخسارة أمام أستون فيلا والولفز.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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