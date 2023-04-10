انت الان تتابع خبر العراق وتركيا يبحثان الأوضاع الأمنية في المنطقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "جرى خلال اللقاء، استعراض مستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة، فضلا عن بحث القضايا المتعلقة بأمن البلدين،إلى جانب وضع خارطة طريق لحل المشكلات الأمنية بين البلدين وضبط الحدود".



من جانبه أكد نائب رئيس جهاز المخابرات التركي، أن "زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى تركيا كانت مهمة وإيجابية، معربا عن تطلع بلاده لتطوير العلاقات مع العراق وفي مختلف المجالات ".

