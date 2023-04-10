انت الان تتابع خبر قتلى وجرحى بتفجير في باكستان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وكالة "رويترز" عن شفقت شيما، المسؤول الأمني الكبير في المنطقة قوله، إنه تأكد حتى الآن سقوط 4 قتلى و 6 جرحى وإن الهدف كان مركبة تابعة للشرطة.

وحسب قناة Geo News الباكستانية، فإنه كانت هناك طفلة بين ضحايا الانفجار، الذي خلف ما لا يقل عن 15 جريحا، وألحق أضرارا بالكثير من السيارات والدراجات النارية في المنطقة المجاورة.

