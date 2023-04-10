انت الان تتابع خبر العراق وكندا يبحثان ملف الهول وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب الاعرجي ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "استقبل السفير الكندي في بغداد، غريغوري غاليغان؛ لبحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية، إقليميا ودوليا، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن بحث ملف مخيم الهول السوري، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية".



وأكد الأعرجي، أن "كندا بلد صديق للعراق، وأن مشاركتها ضمن التحالف الدولي ضد الإرهاب، سجلت موقفا واضحا ضد ما تعرض له العراق من هجمة إرهابية شرسة، مشيرا إلى أن حكومة محمد السوداني، حريصة على تطوير علاقات الصداقة والتعاون والشراكة مع كندا".

