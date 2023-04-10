انت الان تتابع خبر التقاعد تعلن المباشرة بصرف اولى وجبات فروقات المتقاعدين من ضحايا الإرهاب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للهيئة، ورد لـ الخليج 365، أنه تم "البدء بصرف الوجبة الأولى من الفروقات الخاصة بضحايا الإرهاب من ذوي الشهداء والمصابين والبالغ عددهم 14009 قيد وبحسب الألية المُعدة مسبقاً من قبل رئاسة الهيئة".ودعت الهيئة، وفق البيان، كافة المستفيدين من الفئة اعلاه وممن تصلهم رسائل نصية إلى "مراجعة المصارف ومنافذ الدفع الالكتروني في بغداد والمحافظات لاستلام مستحقاتهم".

وأكد البيان، أنه "سيتم صرف وجبات أخرى حال اتمام تدقيق المعاملات من قبل الجهات القطاعية المرسلة لتلك المعاملات".