انت الان تتابع خبر بحوزته كيلو كريستال.. الأمن يطيح بتاجر مخدرات في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للقيادة ورد لـ الخليج 365، أن "ضربات موجعة ومتتالية لمتاجري المخدرات تنفذها قوات الشرطة الاتحادية بإسناد الجهد الاستخباري، حيث تمكنت قوة من اللواء الاول الفرقة الأولى - شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء من القاء القبض على أحد المتهمين المتاجرين بالمخدرات في منطقة (حي الوحدة) ببغداد".



وأشار البيان، إلى "ضبط المتهم بالجرم المشهود وبحوزته كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة مع ميزان إلكتروني"، مبينة أنه "تم إحالته مع المواد المضبوطة اصولياً إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقه".

