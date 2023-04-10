انت الان تتابع خبر "كبار العلماء" ترد على دعوة إنشاء مذهب إسلامي جديد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الهيئة في بيان: "إن الفقه الإسلامي بمذاهبه الفقهية المعتبرة، واجتهاداته المتنوعة، يستجيب لجميع مطالب الحياة الحديثة، ويوفق بين حاجاتها والشريعة الإسلامية، وهو ما تبرهن عليه الهيئات العلمية، والمجامع الفقهية، التي تمارس الاجتهاد الجماعي".وأضافت: "إن من نعم الله على المسلمين - في هذا الوقت - تيسر الاجتهاد الجماعي عبر هذه الهيئات والمجامع، التي تتفاعل إيجاباً مع حاجات المجتمع وتطوراته المعرفية والاجتماعية والاقتصادية، ومئات القرارات التي صدرت عن هذه المؤسسات المجمعية في مختلف المجالات برهان ساطع على ذلك".

وهيئة كبار العلماء السعودية هي هيئة دينية إسلامية حكومية تأسست في العام 1971م، وتضم لجنة محدودة من علماء الدين البارزين من مدارس فقهية متعددة، وهي مخولة بإصدار الفتاوى وإبداء آرائها في عدة أمور.

وكان الداعية السعودي المعروف، صالح المغامسي، قد أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر الوسوم الأكثر تداولا على تويتر في المملكة، بعد حديثه عن وجوب إنشاء مذهب إسلامي فقهي جديد، إذ قال إن "الفقه الإسلامي صناعة بشرية ويجب مراجعته.. ولا بد من إقامة مذهب إسلامي جديد".

