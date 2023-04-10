انت الان تتابع خبر إزالة تجاوزات واعتقال مخمورين يتعرضون المارة.. حصيلة أمنية خلال أسبوع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية للوكالة وتوابعها في بغداد والمحافظات للفترة من 2023/4/4 ولغاية 2023/4/9 تمثلت بـ :ـ

1. واجبات مراكز الشرطة 2061

2. القبض على مطلقي العيارات النارية 22

3. احالة متهمين الى المحاكم 152

4. مقابلات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة للضباط والمراتب والموظفين والمواطنين 21

5. ازالة التجاوزات على المواقع الاثرية 6

6. واجبات مديرية حماية الاسرة والطفل 646

7. اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 930

8 .مضاهات طبعات الاصابع 71

9 .اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 480

10. عدد طالبي النجدة 667

11 .فض مشاجرات 496

12 .ضبط عجلات مطلوبة 63

13 .تبرع بالدم 8

14 .القبض على حاملي الاسلحة غير المرخصة 1

15 .القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 99

16 .طبع لوحات السيارات 4214

17 .اصدار اجازات السوق 23223

18. اصدار سنوية السيارات 22549

