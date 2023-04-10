انت الان تتابع خبر فضحته كاميرا المراقبة.. مسعف يسرق عجوزا بعد وفاتها بلحظات (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب صحيفة التليغراف البريطانية، أظهر الفيديو المسعف وهو يسرق المال (60 جنيها إسترلينيا) الذي كان موضوعا على طاولة في المنزل، ولكن عندما انتبه لوجود كاميرا مراقبة، سارع لإعادة النقود إلى مكانها.

وكان المسعف مارك تيتلي (58 عامًا) تم استدعاؤه و3 أطباء إلى منزل العجوز، بعد ورود تقارير عن وفاتها داخل حديقة منزلها، رغم محاولة إنعاشها لمدة 20 دقيقة.

ونفى تيتلي في بادئ الأمر أمر السرقة، وأخبر الضباط بأن نيته كانت تأمين النقود لأفراد الأسرة، لكنه اعترف لاحقًا بأنه أراد الاستيلاء على المبلغ.

وحُكم على المسعف الذي تقاعد بعد أسابيع من الواقعة، بالعمل 120 ساعة غير مدفوعة الأجر، ودفع تعويض لعائلة المتوفاة بقيمة 717 جنيهًا إسترلينيًّا.