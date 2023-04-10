انت الان تتابع خبر اعتراف بالواقعة ودعوى قضائية.. آخر تطورات قضية فالفيردي وباينا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووفقا لما ذكره البرنامج، فإن "باينا كان يشاهد هاتفه وهو ذاهب للحافلة، ليفاجئه فالفيردي بتوجيه لكمة في وجهه".

وأضاف التقرير: "بحث باينا عن الشرطة بعد الحادثة مباشرة، التي حضرت وأخذت بالفعل إفادة منه ومن فالفيردي الذي اعترف بالواقعة".



من جانبه، أعلن نادي فياريال في بيان أن جناحه أليكس باينا قدم شكوى للشرطة بعد مزاعم عن تعرضه لاعتداء.

وقال نادي فياريال إن الواقعة حدثت حين كان باينا في طريقه إلى حافلة الفريق بعد المباراة، ولم يحدد النادي مرتكب الاعتداء.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن فالفيردي، لاعب وسط ريال مدريد، اعتدى على باينا في مرآب استاد "سانتياغو برنابيو" ردا على توجيه لاعب فياريال إهانة لأسرته.

وذكر فياريال في البيان: "نرفض أي شكل للعنف ونصدق رواية اللاعب في هذه الواقعة وندعمه في الإجراءات".

وقال باينا، لاعب منتخب إسبانيا تحت 21 عاما، الذي سجل عشرة أهداف في 38 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم، عبر إنستغرام: "أنا سعيد جدا بالفوز الباهر في ملعب مثل سانتياغو برنابيو، لكنني حزين جدا في نفس الوقت بسبب الاعتداء الذي تعرضت له بعد المباراة".

وكشفت تقارير صحفية أنه في حالة تقديم شكوى، ستكون هناك عقوبة بإيقاف لاعب ريال مدريد تتراوح من 3 إلى 12 مباراة، اعتمادًا على مادة قانون الانضباط الذي يستخدمه قضاة الرياضة.

يذكر أن الفارق بين مدريد، حامل اللقب، والمتصدر برشلونة بات 12 نقطة، قابلة للزيادة إلى 15 إذا فاز برشلونة على جيرونا، اليوم الاثنين.