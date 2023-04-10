انت الان تتابع خبر الرافدين: السلف الالكترونية للموظفين تصل إلى 25 مليون والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "السلف تبدا من 5 مليون ولغاية 25 مليون ويكون الشمول حسب راتب الموظف والمتقاعد على الا يتجاوز القسط 50 بالمئة من قيمة الراتب".

وأضاف، ان "رفع السلفة للزبون عبر البطاقة يكون بعد اجراء تدقيق البيانات من قبل المصرف ويتم ابلاغه عن طريق ارساله الرسالة النصية لمنحه السلفة".

