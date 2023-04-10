انت الان تتابع خبر الانواء الجوية: أمطار رعدية مصحوبة بـ"حالوب" بدءاً من الغد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس يوم غد الثلاثاء في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة ابتداء من اقسامها الغربية تكون رعدية احياناً، فيما سيكون الطقس بالمنطقة الشمالية غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة ابتداء من اقسامها الغربية تكون رعدية ثم تكون غزيرة الشدة ليلاً وحدوث عواصف رعدية مع تساقط الحالوب في بعض الاماكن منها".وأضاف البيان، "طقس المنطقة الجنوبية سيكون غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة في اقسامها الغربية تكون رعدية احياناً، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".

وأشار الى، أن "طقس يوم الأربعاء في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون غائماً مصحوباً بتساقط امطار متوسطة الى غزيرة الشدة مع تساقط الحالوب وحدوث عواصف رعدية احياناً، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً مصحوباً بتساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة وغزيرة في بعض الاماكن مع تساقط الحالوب وحدوث عواصف رعدية احياناً، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات عن اليوم السابق في عموم البلاد".

وبين أن "طقس يوم الخميس في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون غائماً جزئياً مع تساقط زخات مطر خفيفة صباحاً في اقسامها الشرقية وحدوث عواصف رعدية يتحسن تدريجياً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً مصحوباً بتساقط زخات خفيفة الشدة وحدوث عواصف رعدية احياناً يتحسن تدريجياً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى، وتنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الشمالية، وتنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في المنطقة الجنوبية من البلاد".

ولفت البيان الى، أن "طقس يوم الجمعة المقبل في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً واحياناً غائماً مع تساقط زخات متفرقة تكون رعدية احياناً، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى ، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية، وترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في المنطقة الجنوبية من البلاد".

