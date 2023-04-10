انت الان تتابع خبر منذ بدء الحرب الروسية.. تدمير 100 مسيرة تركية في اوكرانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأشار ديمين إلى أنه لا توجد اختلافات جوهرية عمليًا في المعركة ضد الطائرات دون طيار "ذات المستوى الاستراتيجي مثل بيرقدار التركية العملياتية والتكتيكية بالمقارنة مع رد الفعل المضاد للطائرات المأهولة الحديثة".



واكد أن أبلغ دليل على ذلك هو تدمير أكثر من 100 بيرقدار تسلمتها أوكرانيا خلال كامل فترة العملية العسكرية الخاصة من تركيا.

