انت الان تتابع خبر إعادة بناء صورة رقمية لوجه مصري عاش منذ آلاف السنين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واستطاع العلماء البرازيليون بناء تلك الصورة من خلال ما تم العثور عليه من بقايا عظام للرجل عثر عليه في موقع "نزلة خاطر" الأثري في مصر.

وبحسب نتائج التحليلات فإن بقايا العظام تلك تعود لرجل من أصلٍ أفريقي تراوح عمره بين 17 و29 عاما عند وفاته، يبلغ طوله حوالي 160 سنتيمترا تقريبا.



وقال عالم الآثار مواسير إلياس سانتوس، لشبكة "سي إن إن": "قبل عدة أعوام، كنا نعمل بالفعل على سلسلة من الصور التقريبية المتعلقة بالتطور البشري".

وأضاف موضحا أن ذلك تم "باستخدام نسخ طبق الأصل للأحافير الأكثر شهرة".

وتابع: "تم تحويل مقاطع الفيديو إلى صور، واستخدامها في تطوير المسح التصويري للجمجمة، وهو ما شكل الدراسة".

والمسح التصويري هو عملية استخراج معلومات ثلاثيّة الأبعاد من الصور، واستخدمت هذه العملية من قبل الخبراء لتحديد كيفية تطور البشر على مدى قرون.