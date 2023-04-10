انت الان تتابع خبر حقيقة إصابة الفنانة عبلة كامل بالسرطان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ورد زكي في لقاء تلفزيوني على هذه الشائعات قائلاً: "أعوذ بالله مافيش الكلام ده، الفنانة الكبيرة عبلة كامل زي الفل"، مضيفا: "بتواصل معاها وبنقعد نتكلم ونهزر ونضحك، وهي صديقة عزيزة وعظيمة وبنعتبر نفسنا أكتر من أخيها". بحسب موقع "صدى البلد".وأكد نقيب المهن التمثيلية أن "عبلة أخدت قرار أنها تبتعد، تواصلت معها وقت مهرجان الدراما أنا ودكتور يحيى الفخراني، وهي رفضت، ولو تعبانة أكيد كانت قالتلي، وقولتلها ترجع عشان خاطري قالتلي مش حابة وخاطرك على عيني".

وأشار زكي إلى أن "عبلة كامل أخدت قرار وهي من زمان عندها قناعات في حياتها من أيام المعهد، مش متحفظة ولا حاجة، بس هي مبتقولش أمسك فيا، هي فترة وممكن ترجع، وليس لدينا ما نخفيه".

