انت الان تتابع خبر القبض على 3 متسللين أجانب حاولوا اجتياز الحدود والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "تواصل قيادة قوات الحدود نشاطها الأمني في ضبط عمليات التسلل غير الشرعي عبر الحدود ،حيث تمكنت مفارز مركز شرطة كمرك منفذ إبراهيم الخليل ضمن قيادة حدود المنطقة الاولى من القاء القبض على (3) أشخاص من جنسية أجنبية حاولوا التسلل بطريقة غير شرعية".



واضافت انه "تم إتخاذ الاجراءات القانونية واحالتهم الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات التحقيقية بحقهم".

