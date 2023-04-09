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خلال موقعة ميلان.. نابولي يخسر خدمات أوسيمين بسبب الاصابة

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-452661-638166460376847062.jpg

2023-04-09 | 16:05

خلال موقعة ميلان.. نابولي يخسر خدمات أوسيمين بسبب الاصابة

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خسر نادي نابولي جهود أحد لاعبيه البارزين خلال مواجهة ميلان، الأربعاء المقبل، في ذهاب ربع نهائي .
ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، تأكد غياب النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي، عن مباراة فريقه ضد ميلان، بسبب الإصابة.

وتعرض أوسيمين لإصابة في الفخذ خلال تواجده مع منتخب بلاده خلال الشهر الماضي، مما تسبب في غيابه عن الفريق ضد ميلان في ، الأحد الماضي.


وبدا واضحا تأثر نابولي بغياب أوسيمين أمام ميلان في المباراة التي انتهت بفوز الروسونيري 4-0.

ويتصدر فيكتور أوسيمين، جدول هدافي الدوري الإيطالي برصيد 21 هدفا، وأحرز 15 هدفا في كل المسابقات خلال 2023.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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