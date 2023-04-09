خلال موقعة ميلان.. نابولي يخسر خدمات أوسيمين بسبب الاصابة

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، تأكد غياب النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي، عن مباراة فريقه ضد ميلان، بسبب الإصابة.

وتعرض أوسيمين لإصابة في الفخذ خلال تواجده مع منتخب بلاده خلال الشهر الماضي، مما تسبب في غيابه عن الفريق ضد ميلان في الدوري الإيطالي، الأحد الماضي.



وبدا واضحا تأثر نابولي بغياب أوسيمين أمام ميلان في المباراة التي انتهت بفوز الروسونيري 4-0.

ويتصدر فيكتور أوسيمين، جدول هدافي الدوري الإيطالي برصيد 21 هدفا، وأحرز 15 هدفا في كل المسابقات خلال 2023.