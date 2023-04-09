انت الان تتابع خبر عقب تطويقها بسفن حربية وطائرات.. تايوان: سنرد على الصين بهدوء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - و أضافت أن "الطائرات الحربية التي تم رصدها حتى الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي (0800 بتوقيت غرينتش)، تضمنت مزيجا من الطائرات المقاتلة والقاذفات".

جاء ذلك في حين أكد مصدر مطلع أن نحو 20 سفينة عسكرية، منها نحو 10 سفن صينية و10 سفن تايوانية، تتواجد وجها لوجه بالقرب من الخط الأوسط لمضيق تايوان.



وكانت الصين بدأت منذ يوم السبت، تدريبات في مضيق تايوان على "تطويق كامل" للجزيرة، وفق ما ذكر التلفزيون الحكومي، في اليوم الأول من تلك المناورات العسكرية التي ستستمر حتى الاثنين.

فيما أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، بوقت سابق، اليوم الأحد، أن الصين تواصل تدريباتها العسكرية وأرسلت عدة طائرات، مضيفة أنها رصدت 9 سفن حربية و58 طائرة صينية حول الجزيرة في اليوم الثاني من المناورات، مشددة على أنها تراقب الأنشطة الصاروخية الصينية، وأن قواتها الجوية على درجة عالية من اليقظة.

وتنظر الصين باستياء إلى التقارب الجاري منذ سنوات بين السلطات التايوانية وواشنطن التي تُقدّم للجزيرة دعمًا عسكريًّا مهمًّا رغم عدم وجود علاقات رسميّة بينهما.

لاسيما أن بكين تعتبر تايوان البالغ عدد سكّانها 23 مليون نسمة جزءًا لا يتجزّأ من أراضيها، ولم تتمكّن بعد من إعادة توحيدها مع بقيّة أراضيها منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية في 1949.

