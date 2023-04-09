انت الان تتابع خبر العراق والسودان يبحثان تعزيز التعاون الأمني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السوداني، ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "استقبل وزير الداخلية في جمهورية السودان، عنان حامد والوفد المرافق له".

ونقل الوزير الضيف، وفق البيان، إلى السوداني "تحيات حكومة جمهورية السودان، والرغبة في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، في مختلف المجالات الثقافية والتعليمية وتعزيز التعاون الأمني".



وجرى خلال اللقاء "التأكيد على تبادل الخبرات في مجال الحد من تجارة المخدرات ومكافحة الارهاب، وكذلك تبادل الفرص التدريبية بين كليات الشرطة في كلا البلدين، وبما يسهم في تعزيز القدرات الأمنية لقوات الشرطة، ورفع مستوى أدائها".