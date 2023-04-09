انت الان تتابع خبر مرور النجف تعطل العمل في مقرها وموقع التسجيل والإجازات وتبين السبب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للمديرية ورد لـ الخليج 365، "نحيطكم علماً بتعطيل العمل في مقر مديرية المرور وموقع تسجيل المركبات وإجازات السوق في محافظة النجف الأشرف، ليومي الاثنين والثلاثاء المقبلين".

وبينت، أن "ذلك لتكليف الضباط والمنتسبين بالواجبات الميدانية الخاصة بزيارة جرح واستشهاد الامام علي (ع)، لتعزيز القواطع المرورية في تأمين سلامة الزائرين".

