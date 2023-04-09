انت الان تتابع خبر بينهم ضابطان.. النزاهة تضبط متهمين بالتلاعب وتعقيب معاملات في مديريات مرور والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للهيئة، ورد لـ الخليج 365، أنه "بناءً على توجيهات رئاسة الهيئة في مُتابعة انسيابيَّة عمل الدوائر الخدميَّة وضبط حالات التلاعب وتعقيب المعاملات، نفَّذت ملاكات الهيئة سلسلة عمليَّات ضبطٍ نوعيَّةٍ في مُديريَّات المرور في عددٍ من المحافظات، أسفرت عن ضبط ( 15) مُتَّهماً بالتلاعب وتعقيب المعاملات".وأشار إلى أن " مُديريَّـات ومكاتب تحقيق الهيئة في محافظات (نينوى، والبصرة، والديوانية، والمثنى، وواسط، وميسان) قامت بتنفيذ (6) عمليَّاتٍ تمَّ خلالها ضبط (15) مُتَّهماً، مُبيّنةً أنَّ العمليَّات نُفِّذَت بموجب مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ صادرةٍ عن قضاة التحقيق المُختصِّين في المحافظات المذكورة".

وأضاف، أن "فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة نفَّذ عمليَّة ضبطٍ كبرى في مُديريَّة مرور الديوانيَّة/ المشروع الوطني أسفرت عن ضبط ثلاثة مُتَّهمين بالتلاعب، لافتةً إلى أنَّ المُتَّهمين هم ضابطا التدقيق و"البيمنت" برتبة مُقدَّمٍ، ومدخل البيانات"منتسب"، مشيرةً إلى قيامهم بالتلاعب في أضابير تسجيل المركبات، وتسجيل المركبات الخاصَّة بالمواطنين والشركات، وسيَّارات الحمل والإنشائيَّـة والزراعيَّـة خلافاً للضوابط والتعليمات".

وتابع البيان، أنَّ "المُتَّهمين قاموا بتسجيل السيَّارات دون إدخال مبالغ رسم التسجيل والرسوم السياديَّـة في حسابات المُديريَّة، وإخفاء الأضابير للتغطية على أفعالهم، مُنوّهةً بأنَّ التدقيق الأولي أثبت فقدان (1028) إضبارةً؛ ممَّا أدَّى إلى هدر أكثر من مليار دينارٍ من المال العام كحصيلةٍ أوليَّةٍ، وبعد عرض المُتَّهمين على قاضي التحقيق، قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادة (340) من ق.ع.ع".

بدورها، نفَّذت مُديريَّة تحقيق نينوى، وفق البيان، "عمليَّـتي ضبطٍ في مُديريَّة المرور بالمحافظة، أسفرتا عن ضبط مُعقِّبين اثنين، مُبيّنةً أنَّ أحدهما مُنتسبٌ في الشعبة القانونيَّـة في المُديريَّة ضُبِطَ بحوزتهما معاملات نقل ملكيَّة مركباتٍ يقومان بتعقيبها بصورةٍ غير قانونيَّةٍ، أمَّا مُديريَّة تحقيق البصرة فقامت بضبط ثلاثة مُعقِّبين بحوزتهم معاملاتٌ في مُديريَّة المرور/ المشروع الوطني، لافتةً إلى قيام المُتَّهمين بالتعقيب دون وكالةٍ رسميَّـةٍ".

وتابعت الهيئة، أنَّ "ملاكات مكتب المثنى تمكَّنت من ضبط خمسة مُعقِّبين بالجرم المشهود أثناء تعقيبهم للمعاملات في مُديريَّة مرور المحافظة بصورةٍ مخالفةٍ للقانون، مُوضحةً أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق واسط قام بضبط مُعقِّبٍ داخل مجمع تسجيل المركبات في المُحافظة بحوزته معاملة منح إجازة سياقة لأوَّل مرةٍ تعود لأحد المراجعين، ولفتت إلى ضبط مُعقِّبٍ في مُديريَّة مرور محافظة ميسان من قبل ملاكات مكتب الهيئة في المحافظة، مشيرةً إلى أنَّ المُتَّهمين المضبوطين في واسط وميسان ليس لهما علاقة قانونيَّـة بالمعاملات التي ضُبِطَت بحوزتهم".

