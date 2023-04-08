انت الان تتابع خبر واشنطن بشأن تايوان: لا نستبعد الخيار العسكري والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكول بحسب "فوكس نيوز": "إذا تعرضت تايوان لغزو الصين سيكون هذا الخيار إرسال قوات أمريكية مطروحا على جدول الأعمال، وسيناقشه الكونغرس والشعب الأمريكي. سيتم بحث مدى الاستعداد الأمريكي، وما إذا كانت تايوان تستحق ذلك".وتابع: "إذا دعم الشعب الأمريكي استخدام القوات الأمريكية لحماية الجزيرة، سوف يستجيب الكونغرس لهذا الموقف".

ووصل ماكول إلى تايوان في قوام وفد من المشرعين الأمريكيين الأربعاء الماضي، في زيارة بعد اجتماع عقد في كاليفورنيا بين رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، ورئيسة تايوان تساي إنغ ون، في إطار التصعيد مع الصين في قضية تايوان.