انت الان تتابع خبر لبحث إجراءات إعادة فتح السفارة والقنصلية.. وفد سعودي يصل طهران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن "الفريق الفني السعودي المعني بمناقشة آليات إعادة افتتاح ممثليات السعودية في إيران وصل إلى طهران، إنفاذًا للاتفاق الثلاثي المشترك".

وتأتي تلك الخطوة أيضاً استكمالاً لما اتفق عليه الجانبان خلال جلسة المباحثات بين الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، ووزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان، التي جرت في بكين 6 أبريل 2023م.



والتقى الفريق الفني السعودي برئاسة ناصر بن عوض آل غنوم، برئيس المراسم في وزارة الخارجية الإيرانية السفير هوناردوست، وذلك في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة طهران.

وأعرب رئيس المراسم الإيراني السفير هوناردوست عن استعداد بلاده وجاهزيتها لتقديم كافة التسهيلات والدعم لتسهيل مهمة الفريق السعودي.