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رعاة أغنام يقتلون إرهابياً حاول مهاجمتهم في صحراء الانبار

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عناصر من تنظيم داعش الارهابي قاموا باعتقال بعض رعاة الاغنام فى منطقه الكعرة ومساومة عائلاتهم بغرض تزويدهم بالطعام والوقود".

وأضاف، أنه "عندما اقتربوا من بيوت الرعاة تم التصدي لهم وقتل احدهم فيما لاذ الآخرون بالفرار وتم تحرير المعتقلين".


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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