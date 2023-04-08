انت الان تتابع خبر بالصور.. سيول "النفط" تجرف الأراضي في صلاح الدين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، صوراً لتضرر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية شرق صلاح الدين نتيجة لسيول النفط الخام التي جاءت مع سيول الأمطار.

وقال رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية احمد عبد الله الشلاش في حديثه لـ الخليج 365، إن "حجم الأضرار التي لحقت بالمزارعين كبير جداً".

وناشد الشلاش رئيس الوزراء ووزارة الزراعة بـ"التدخل العاجل وإرسال اللجان للكشف عن حجم الأضرار التي لحقت بالفلاحين والنظر بإمكانية تعويضهم بعد معاناتهم لأكثر من ثمانية أعوام بتدفق النفط الخام من حقول عجيل وعلاس التي دمرت الأراضي الزراعية".