انت الان تتابع خبر تسمم عشرات الفتيات بمدارس مختلفة في ايران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ومنذ نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، تعرّض عدد من المدارس التي ترتادها في الغالب فتيات، لحالات تسمّم مفاجئة بأنواع من الغاز أو بمواد سامّة، ما تسبّب بحالات إغماء وشعور بالإعياء، وتبعه في بعض الأحيان دخول إلى المستشفى.ونقلت وكالة أنباء "إيريب نيوز" عن مسؤول محلّي قوله إنّ "60 تلميذة على الأقل تسمّمن اليوم السبت، في مدرسة للبنات في هفتكل"، الواقعة في محافظة خوزستان (جنوب غرب).

وأضاف المصدر ذاته أنّ "طالبات تعرّضن للتسمّم في "خمس مدارس في أردبيل في شمال غرب" البلاد، حيث ظهرت عليهن "أعراض القلق وضيق التنفّس والصداع".

وفي أورميا الواقعة في محافظة أذربيجان الغربية (شمال غرب)، تأثّر "عدد غير محدّد" من تلميذات مدرسة ابتدائية "بعد انبعاث الغاز"، وفقاً لوكالة أنباء "إيلنا"، من دون إضافة مزيد من التفاصيل.

وكانت الحصيلة الرسمية الصادرة في السابع من آذار/مارس أفادت بتسمّم "أكثر من خمسة آلاف طالبة" في أكثر من 230 مدرسة واقعة في 25 محافظة من أصل 31 محافظة في البلاد.

وكانت حالات التسمّم قد توقّفت في بداية آذار/مارس بعد الإعلان عن توقيف حوالي مئة شخص ثمّ استؤنفت بعد ثلاثة أسابيع من ذلك.