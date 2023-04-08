انت الان تتابع خبر بنسبة 35%.. نمو التبادل التجاري بين إيران وأمريكا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأشار المكتب في بيان، اليوم السبت، إلى أن التبادل التجاري في الفترة المماثلة عام 2022 كان قد حقق 7.1 مليون دولار.

وبحسب المكتب فإن "صادرات إيران إلى أمريكا في أول شهرين من عام 2023، سجلت 0.1 مليون دولار من دون تغيير يذكر عن العام 2022".



في المقابل أكد المكتب أن الصادرات الأمريكية إلى إيران في فبراير 2023 قد سجلت 6.4 مليون دولار صعودا عن 2 مليون دولار بالشهر المماثل عام 2022.