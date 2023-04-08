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بنسبة 35%.. نمو التبادل التجاري بين إيران وأمريكا

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بغداد - ياسين صفوان - وأشار المكتب في بيان، اليوم السبت، إلى أن التبادل التجاري في الفترة المماثلة عام 2022 كان قد حقق 7.1 مليون دولار.

وبحسب المكتب فإن "صادرات إيران إلى أمريكا في أول شهرين من عام 2023، سجلت 0.1 مليون دولار من دون تغيير يذكر عن العام 2022".


في المقابل أكد المكتب أن الصادرات الأمريكية إلى إيران في فبراير 2023 قد سجلت 6.4 مليون دولار صعودا عن 2 مليون دولار بالشهر المماثل عام 2022.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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