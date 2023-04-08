انت الان تتابع خبر غداً.. عطلة رسمية في المثنى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر جودة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأحد الموافق (٩ نيسان ٢٠٢٣) لحلول ذكرى إستشهاد آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر (قدس)، وإستناداً لقانون رقم(١) لسنة ٢٠١٧ الصادر عن مجلس محافظة المثنى، باعتبار يوم التاسع من نيسان عطلة رسمية بمناسبة ذكرى سقوط نظام البعث الصدامي".



يذكر أن محافظات إقليم كردستان وبابل وواسط وذي قار وميسان والديوانية قد قررت تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد.

