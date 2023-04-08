اخبار العالم / اخبار العراق

غداً.. عطلة رسمية في المثنى

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر غداً.. عطلة رسمية في المثنى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر جودة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأحد الموافق (٩ نيسان ٢٠٢٣) لحلول ذكرى إستشهاد آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر (قدس)، وإستناداً لقانون رقم(١) لسنة ٢٠١٧ الصادر عن مجلس محافظة المثنى، باعتبار يوم التاسع من نيسان عطلة رسمية بمناسبة ذكرى سقوط نظام البعث الصدامي".

يذكر أن محافظات إقليم كردستان وبابل وواسط وذي قار وميسان والديوانية قد قررت تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد.
الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا