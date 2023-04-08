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بعد اصابته بالقدم اليمنى.. راشفورد يثير قلق الشياطين الحمر

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-452588-638165633964543659.jpg

2023-04-08 | 17:08

بعد اصابته بالقدم اليمنى.. راشفورد يثير قلق الشياطين الحمر

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أثار الإنجليزي ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد، قلق الشياطين الحمر عقب مباراة إيفرتون.
ووفقا لصحيفة "ميرور" الإنجليزية، عانى راشفورد من إصابة في قدمه اليمنى أجبرته على مغادرة المباراة بالدقيقة 81.

وأشارت إلى أن ماركوس راشفورد شعر بألم شديد في موضع الإصابة، وشوهد يعرج أثناء مغادرة الملعب.


وارتقى مانشستر يونايتد للمركز الثالث مؤقتا في الممتاز، بعد فوزه (2-0) على إيفرتون، في افتتاح الجولة 30.

وتقدم المانيو للمركز الثالث برصيد 56 نقطة، بفارق الأهداف أمام نيوكاسل، فيما ظل رصيد إيفرتون 27 نقطة في المركز 16.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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