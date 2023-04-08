انت الان تتابع خبر بعد اصابته بالقدم اليمنى.. راشفورد يثير قلق الشياطين الحمر والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-452588-638165633964543659.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-04-08 | 17:08
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أثار الإنجليزي ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد، قلق الشياطين الحمر عقب مباراة إيفرتون.
ووفقا لصحيفة "ميرور" الإنجليزية، عانى راشفورد من إصابة في قدمه اليمنى أجبرته على مغادرة المباراة بالدقيقة 81.
وأشارت إلى أن ماركوس راشفورد شعر بألم شديد في موضع الإصابة، وشوهد يعرج أثناء مغادرة الملعب.
وارتقى مانشستر يونايتد للمركز الثالث مؤقتا في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فوزه (2-0) على إيفرتون، في افتتاح الجولة 30.
وأشارت إلى أن ماركوس راشفورد شعر بألم شديد في موضع الإصابة، وشوهد يعرج أثناء مغادرة الملعب.
وارتقى مانشستر يونايتد للمركز الثالث مؤقتا في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فوزه (2-0) على إيفرتون، في افتتاح الجولة 30.
وتقدم المانيو للمركز الثالث برصيد 56 نقطة، بفارق الأهداف أمام نيوكاسل، فيما ظل رصيد إيفرتون 27 نقطة في المركز 16.
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