انت الان تتابع خبر وفاة معد الحسان واسرته جراء حادث سير في تركيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووقع الحادث في وقت متأخر من الليل، بعد أن اصطدمت سيارة الفنان السوري بسيارة تقل مواطنين أتراك، الأمر الذي تسبب في وفاة آثنين منهم أيضاً إلى جانب الفنان السوري.

ويبلغ الفنان الراحل من العمر 36 عاما، فيما تبلغ زوجته 32 عاما، ويبلغ طفله عبد الرحمن عامان، بحسب منصة "صوت بيروت إنترناشونال".



والفنان الشاب الراحل ينحدر من مدينة الرقة ويتمتع بحضور فني واسع في مناطق الشمال السوري.