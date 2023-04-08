انت الان تتابع خبر القبض على متهم بتجارة المخدرات واخر بالتسليب في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "القت مفارز استخبارات وامن بغداد التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع، القبض على احد تجار المواد المخدرة في منطقة الشعب ببغداد، الصادره بحقه مذكرة قبض من محكمة الرصافة المركزية، ضبط بحوزته حبوب مخدرة مختلفة تم مصادرتها واحاله المتهم الى القضاء".واشارت الى انه "وفي سياقا متصل وبجهد استخباري دقيق تمكنت مفارز المديرية من القبض على احد المتهمين بعمليات سرقة العجلات، حيث نفذه العديد من عمليات السرقة في مناطق متفرقة من العاصمة من خلال التهديد بالسلاح الناري".

واضافت ان "القبض جاء من خلال كمين محكم نفذته المفارز انفا في منطقة المدائن في بغداد".