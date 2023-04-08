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يونايتد يتجاوز ايفرتون ويقفز للمركز الثالث في الدوري الإنجليزي

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-452584-638165599608000776.jpg

2023-04-08 | 16:11

يونايتد يتجاوز ايفرتون ويقفز للمركز الثالث في الدوري الإنجليزي

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ارتقى مانشستر يونايتد للمركز الثالث مؤقتا في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فوزه 2-0 على ضيفه إيفرتون، اليوم السبت، في افتتاح الجولة 30.
ثنائية المان يونايتد حملت توقيع سكوت ماكتوميناي وأنتوني مارسيال في الدقيقتين 36 و71.

وتقدم المانيو للمركز الثالث برصيد 56 نقطة، بفارق الأهداف أمام نيوكاسل، فيما بقي رصيد إيفرتون 27 نقطة في المركز 16.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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