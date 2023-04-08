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محافظة جديدة تنضم لقائمة المحافظات المعطلة غداً

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للمحافظ ورد لـ الخليج 365، أنه تقرر "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية بالمحافظة ليوم غداً الأحد الموافق 9-4-2023؛ بمناسبة ذكرى استشهاد المفكر الإسلامي أية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر (قدس) والتي تصادف ذكرى سقوط الطاغية المقبور".

يذكر أن محافظات إقليم كردستان وبابل وواسط وذي قار وميسان قد قررت تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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