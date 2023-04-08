انت الان تتابع خبر بارزاني يلتقي زيدان والحلبوسي.. مباحثات حول تصدير النفط والموازنة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب بارزاني ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "اجتمع في بغداد اليوم مع فائق زيدان رئيس السلطة القضائية في العراق، وتبادلا الآراء حول الوضع العام وآخر المستجدات واتفاق حكومة اقليم كردستان وحكومة العراق الفدرالي لاعادة تصدير النفط".واتفق الجانبان، وفق البيان، "في الرٲي علی أهمية الدور الايجابي للسلطة القضائية في تقريب وجهات النظر وحل مشاكل البلد، مؤكدين علی ضرورة دعم الجميع لتنفيذ منهاج الحكومة الفدرالية".

وأشار البيان إلى أن "مستجدات حوار اربيل- بغداد لمعالجة المشاكل بينهما، محوراً آخر للاجتماع".

في سياق متصل، بحث بارزاني مع الحلبوسي، مشروع الميزانية العامة للعراق الذي حاليا في البرلمان للتصويت عليه.

واتفق الجانبان "على أهمية اصدار القانون والذي يكون له دور فعال في تنمية الوضع المالي واعادة بدء الاعمال والمشاريع".