برشلونة يوقف المفاوضات مع نجمه

فوفقا لصحيفة "سبورت" الكتالونية، يتمسك تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، ببقاء ديمبلي كجزء من مشروع النادي من أجل المستقبل، لكن المفاوضات توقفت بسبب خلاف على قيمة الراتب.

وكان البارسا يرغب في الوصول إلى اتفاق مبدئي مع ديمبلي، بشأن التجديد قبل نهاية الموسم الجاري، حتى لا تتحول المفاوضات إلى مسلسل طويل.



لكن المهاجم الفرنسي تمسك برفع راتبه، بدءا من الموسم المقبل، بينما يريد النادي الكتالوني تقديم نفس الراتب لديمبلي، مع زيادته انطلاقا من موسم 2024-2025.

ويواجه البلوجرانا مشكلة كبيرة مع قانون اللعب المالي النظيف، الخاص برابطة الليجا، وهو ما يمنعه من الموافقة على طلب اللاعب.

وذكرت "سبورت" أن مسؤولي برشلونة سيحاولون فتح المفاوضات مجددا مع ديمبلي، الصيف المقبل، أو سيتم عرضه للبيع.

