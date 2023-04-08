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انت الان تتابع خبر المندلاوي يوجه بتشكيل لجنة تحقيقية لكشف ملابسات استهداف مطار السليمانية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – سياسة
وجه النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم السبت، بتشكيل لجنة تحقيقية لكشف ملابسات استهداف مطار السليمانية.
وقال المندلاوي في تغريدة تابعتها الخليج 365 : "ندين بشدة استهداف مطار السليمانية الدولي، لما يمثله من انتهاكا خطيرا للسيادة العراقية وتهديدا لأرواح المواطنين".
وتابع: "كما نوجه لجنة الأمن والدفاع بتشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على ملابسات الاعتداء وتقديم تقرير عاجل، لاتخاذ الاجراءات التي تحفظ السيادة وتحمي ارواح شعبنا من اي اعتداء".