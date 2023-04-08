صلاح يغيب عن تدريبات ليفربول قبل مواجهة أرسنال

ووفقا لموقع ليفربول إيكو، غاب محمد صلاح عن المشاركة في تدريبات ليفربول، التي خاضها الفريق الخميس قبل مباراة أرسنال.

وأشارت مصادر بريطانية إلى أن غياب محمد صلاح عن مران ليفربول يأتي على خلفية قرار الألماني يورغن كلوب، المدير الفني للريدز، بمنح اللاعب يوم راحة إضافي من أجل التعافي قبل مباراة أرسنال.



ومع ذلك، تترقب جماهير ليفربول رؤية صلاح في تدريبات السبت، قبل يوم من مواجهة أرسنال، حتى تتأكد من مشاركته في "القمة".

وكان صلاح قد شارك احتياطيا أمام تشلسي، في لقاء ليفربول الأخير في الدوري، في قرار غريب من المدرب كلوب.

وسيستضيف ليفربول، متصدر الدوري نادي أرسنال، على استاد أنفيلد، مساء الأحد المقبل.

