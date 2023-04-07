انت الان تتابع خبر الشرطة يهزم النفط ويتصدر ترتيب الدوري مؤقتاً والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-452541-638164959520349151.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-04-07 | 22:19
المصدر:
408 مشاهدة
تغلب فريق الشرطة، اليوم الجمعة، على نظيره النفط بهدف نظيف ليتصدر ترتيب الدوري الممتاز مؤقتاً.
وسجل هدف الشرطة لاعبه استو رستم في الشوط الاول من المباراة التي اقيمت على ملعب الشعب الدولي.
وبهذا الفوز يتصدر الشرطة ترتيب فرق الدوري بـ 48 نقطة متقدماً على فريق القوة الجوية بنقطة والذي تنتظره مباراة يوم الأحد المقبل أمام الكهرباء.
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا