الشرطة يهزم النفط ويتصدر ترتيب الدوري مؤقتاً

>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا

وبهذا الفوز يتصدر الشرطة ترتيب فرق الدوري بـ 48 نقطة متقدماً على فريق القوة الجوية بنقطة والذي تنتظره مباراة يوم الأحد المقبل أمام الكهرباء.

وسجل هدف الشرطة لاعبه استو رستم في الشوط الاول من المباراة التي اقيمت على ملعب الشعب الدولي.

تغلب فريق الشرطة، اليوم الجمعة، على نظيره النفط بهدف نظيف ليتصدر ترتيب الدوري الممتاز مؤقتاً.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع