انت الان تتابع خبر تمديد سريان بعض العقوبات الأمريكية ضد روسيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء عن البيت الأبيض أن المرسوم متعلق بـ"الأنشطة الخبيثة" المزعومة التي تتهم واشنطن موسكو بممارستها.

وتتهم واشنطن روسيا بـ"عرقلة إجراء انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة وتقويض المؤسسات الديمقراطية في الولايات المتحدة ولدى حلفائها وشركائها"، والضلوع في "أنشطة سيبرانية خبيثة تستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها وشركاءها".



ويتهم المرسوم روسيا كذلك بـ"انتهاك مبادئ القانون الدولي وسلامة أراضي الدول وتشجيع الفساد الدولي واستغلاله للتأثير على حكومات الدول".

واعتبر البيت الأبيض أن الأنشطة الروسية المزعومة "لا تزال تمثل خطرا استثنائيا للأمن القومي" الأمريكي، وكذلك لسياسة واشنطن الخارجية واقتصادها.

وبالتالي تم تمديد العقوبات المفروضة على روسيا بموجب هذا المرسوم حتى 15 أبريل عام 2024، وأبلغ بايدن الكونغرس الأمريكي بقراره تمديد العقوبات.