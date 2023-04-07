انت الان تتابع خبر ريال مدريد.. حديث عن "حقبة جديدة" مختلفة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-452538-638164900489481569.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-04-07 | 20:51
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أثنى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، على نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، مؤكدا أنه يصنع التاريخ في قلعة البرنابيو.
وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي "فينيسيوس جزء من كرة القدم وهو يصنع التاريخ في ريال مدريد".
وأضاف "أطالب فينيسيوس بالاستمرارية، كما أن قوته البدنية ستساعده، إنه قوي ولا يتعب أبدا، ويتدرب بأقصى قدر".
وأتم "نمتلك لاعبين رائعين مثل كامافينجا وتشواميني وفالفيردي وسيبايوس، سيشكلون حقبة في ريال مدريد، مختلفة عن التي صنعها مودريتش وكروس وكاسيميرو".
وتابع "الجميع في ريال مدريد يأملون أن يستمر تألق فينيسيوس، لأنه يفعل أشياء مهمة للغاية".
وأضاف "أطالب فينيسيوس بالاستمرارية، كما أن قوته البدنية ستساعده، إنه قوي ولا يتعب أبدا، ويتدرب بأقصى قدر".
وأتم "نمتلك لاعبين رائعين مثل كامافينجا وتشواميني وفالفيردي وسيبايوس، سيشكلون حقبة في ريال مدريد، مختلفة عن التي صنعها مودريتش وكروس وكاسيميرو".
ويستعد ريال مدريد لمواجهة فياريال، غدا الأحد، في إطار الجولة 28 من عمر الدوري الإسباني.
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