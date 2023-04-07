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أول تعليق للحوثيين بعد الحديث عن مفاوضات لوقف إطلاق النار

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بغداد - ياسين صفوان - وعبر تدوينة في "تويتر"، قال الناطق باسم الحوثيين: "نواصل الجهود عبر المفاوضات لإنهاء العدوان ورفع الحصار، وأملنا في الله أن يتحقق ذلك وأن يجبر الضرر، وإن شاء الله تكلل الجهود باتفاق سلام يلبي مطالب شعبنا اليمني العزيز من صعدة إلى المهرة".

وكانت وكالة "رويترز" نقلت في وقت سابق اليوم الجمعة، عن مصدرين مشاركين في المحادثات أن وفدا سعوديا عمانيا سيسافر إلى العاصمة اليمنية صنعاء لبحث وقف إطلاق نار دائم مع حركة "أنصار الله".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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