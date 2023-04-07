انت الان تتابع خبر الصين تفرض عقوبات جديدة على مبعوثة تايوان في واشنطن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبموجب العقوبات التي أعلنها مكتب شؤون تايوان في الصين، يُحظر على المستثمرين والشركات المرتبطة بشاو أيضا التعاون مع المنظمات والأفراد من البر الرئيسي.

وجاءت العقوبات بعد اجتماع الرئيسة التايوانية تساي إينج وين مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي خلال توقف لها في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.



وفي ردها على العقوبات، كتبت شاو على تويتر قائلة "حسنا، جمهورية الصين الشعبية فرضت عقوبات علي للمرة الثانية".

وأعلنت وزارة الخارجية الصينية اتخاذ خطوات ضد معهد هدسون ومكتبة ريجان في الولايات المتحدة ورئيسيهما، نظرا لتقديمهما مرافقهما لما وصفتها بأنشطة تساي الانفصالية.

وقالت الوزارة إنها "حظرت على الجامعات والمؤسسات وغير ذلك من المنظمات والأفراد في الصين التعاون مع معهد هدسون ومكتبة ريجان وقادتهما".

وأضافت أن "الصين منعت أيضا قادة كلتا المؤسستين من دخول البلاد وجمدت ممتلكاتهم في الصين".

وعبرت وزارة الخارجية التايوانية عن غضبها من فرض العقوبات وقالت إن الصين ليس لها الحق في "التدخل" عندما يتعلق الأمر برحلات تساي الخارجية وإن بكين "تخدع نفسها" إذا اعتقدت أن العقوبات سيكون لها أي تأثير.

وأضافت: "هي لا تغذي فقط كراهية شعبنا بل تكشف الطبيعة غير العقلانية والسخيفة للنظام الشيوعي".

وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها وليست دولة مستقلة، بينما ترفض حكومة تايوان هذه المزاعم.

وعبر معهد هدسون في بيان عن فخره باستضافة تساي قائلا إنه يقف "بقوة مع تايوان ضد الحزب الشيوعي الصيني".

ولم ترد مكتبة ريجان على الفور على طلب للتعليق.

ولن يكون للعقوبات الصينية تأثير كبير لأن كبار المسؤولين التايوانيين لا يزورون الصين في حين إن المحاكم الصينية ليست لها ولاية قضائية في تايوان.