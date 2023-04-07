انت الان تتابع خبر البنك الدولي يكشف عن أزمة تتوسع بالدول العربية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - جاء ذلك في تقرير عنونه البنك بـ"الآثار طويلة الأجل لارتفاع الأسعار وانعدام الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

ولفت التقرير إلى أن انعدام الأمن الغذائي في المنطقة منتشر بالفعل وعلى نطاق واسع ومن المتوقع أن يزداد اتساعا، مبيناً أن الاحتياجات السنوية لتمويل التنمية للسكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد ستكون بمليارات الدولارات.



ورأى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية قد يدفع الكثير من الناس في المنطقة نحو انعدام الأمن الغذائي، وذلك سيظهر عندما يضطر الناس إلى تناول كميات أقل من الطعام، أو التغاضي عن تناول بعض الوجبات، أو الجوع بسبب نقص المال أو غيره من الموارد.

وأكد البنك الدولي، أن واضعي السياسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكنهم معالجة انعدام الأمن الغذائي بعدة طرق، منها استخدام تدابير الحماية الاجتماعية مثل التحويلات النقدية والعينية، ومن خلال سياسات رعاية الطفل وإجازة الأمومة، وتحسين تعليم الأمهات.

وبين، أن أحد التداعيات الرئيسية لانعدام الأمن الغذائي في المنطقة يتمثل في أن نقص التغذية السليمة في مرحلة الحمل أو في مرحلة الطفولة المبكرة تؤدي إلى زيادة خطر التقزم وتفاقم مخرجات التعليم، فالتقديرات التقريبية تظهر أن ما بين 200 ألف و 285 ألف مولود جديد ربما كان معرضا لخطر التقزم في البلدان النامية في المنطقة بسبب زيادة أسعار الغذاء منذ الحرب في أوكرانيا.

ولهذه الأسباب، توقع البنك الدولي أن يعاني نحو 8 ملايين طفل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من انعدام الأمن الغذائي في عام 2023.

