اخبار العالم / اخبار العراق

برشلونة يقطع خطوته الأولى لاستعادة ميسي وتسجيله في الموسم الجديد

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر يقطع خطوته الأولى لاستعادة وتسجيله في الموسم الجديد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-452513-638164648758105468.jpg

2023-04-07 | 13:45

برشلونة يقطع خطوته الأولى لاستعادة ميسي وتسجيله في الموسم الجديد

1,020 مشاهدة

الخليج 365 – رياضة

تحدث تقرير صحفي عن جلسة مرتقبة بين مسؤولي برشلونة ورابطة ، لمناقشة إمكانية التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان.

وقالت صحيفة سبورت: "سيجتمع كبار المسؤولين في برشلونة، الأسبوع المقبل مع رابطة الليجا، لتقييم إمكانية استعادة ميسي وتسجيله في الموسم الجديد".

وأضافت، أن "ماتيو أليماني المدير الرياضي للبارسا، وضع خطة لتخفيض الحد الأقصى للرواتب، ويتوقع أن يوافق مسئولو الليجا على هذه الخطة".


وتابعت الصحيفة: "يأتي ذلك رغم التوترات التي يعيشها نادي برشلونة ضد خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا بسبب قضية خوسيه نيجريرا".

وأقر برشلونة، من خلال نائب الرئيس، رافا يوستي، بوجود اتصالات مع محيط ليونيل ميسي، ولديهم الأمل في الحصول على توقيع البرغوث.

وينتهي عقد ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان في صيف 2023، وزعمت تقارير بأن البرغوث الأرجنتيني يريد العودة إلى برشلونة.

Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا