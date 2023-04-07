انت الان تتابع خبر اعتقال 46 شخصاً حاولوا اجتياز الحدود العراقية بطريقة غير شرعية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارز الفوج الثاني ضمن اللواء العشرون وضمن مهامها لتامين الحدود ومنع حالات التسلل والتهريب، ونتيجة للجهد الاستخباري المكثف تمكنت من إلقاء القبض على (46) متسللاً من جنسية اجنبية حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية".



وأشار البيان الى، "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسللين وإحالتهم على الجهات المختصة".