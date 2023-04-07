انت الان تتابع خبر مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين إثر نزاع عشائري في البصرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المراسل، إن "شخصا قُتل وأصيب اثنين اخرين بجروح خطيرة إثر نزاع عشائري في منطقة العالية وسط البصرة".

وتعيش البصرة منذ عدة عقود ظاهرة النزاع العشائري المسلّح إلّا أنها استفحلت وزادت بعد عام 2003، فيما يخشى أفراد العشائر ممن شاركوا في نزاعات سابقة من الكشف عن هويتهم للعلن خوفًا من ملاحقتهم.



وفي وقتٍ سابق اعتبر مجلس القضاء الاعلى "الدكّات العشائرية" والنزاعات المسلحة بين العشائر من الجرائم الإرهابية، مشدداً على ضرورة التعامل مع مرتكبيها بحزم، بحسب ما جاء في بيان لمجلس القضاء الأعلى في البلاد، الذي أوضح أنّ المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب، الذي أُقرّ في عام 2005، تنصّ على أنّ التهديد الذي يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس، أياً كانت بواعثه، يُعَدّ من الأفعال الإرهابية.