انت الان تتابع خبر ريال مدريد أكثر الأندية جنيًا للأرباح من "يويفا" في 2022.. ماذا عن برشلونة؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وحسب صحيفة "واشنطن بوست" فإن ريال مدريد المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، حاز على جوائز مالية تقدر بنحو 133.7 مليون يورو، أي ما يعادل 146.4 مليون دولار أمريكي.

وتضمنت جوائز ريال مدريد، دفعة مالية رئيسية للمشاركة في دور المجموعات، إلى جانب مكافآت النتائج، وحصة من حقوق البث الإسباني، إلى جانب دفعة إضافية بناءً على السجلات التاريخية للأندية في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.



وحل ليفربول الإنجليزي في المركز الثاني ضمن قائمة أكثر الأندية تحقيقًا للأرباح من جوائز الاتحاد الأوروبي، بإجمالي 120 مليون يورو أي ما يعادل 131.4 مليون دولار، بعد وصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا وخسارته أمام البطل ريال مدريد.

وجاء بايرن ميونخ الألماني في المركز الثاني بحصوله على 110 ملايين يورو، أي ما يعادل 120.4 مليون دولار، فيما يحتل مانشستر سيتي الإنجليزي المركز الرابع بقيمة أرباح إجمالية تصل إلى 109 ملايين يورو أي ما يعادل 119 مليون دولار.

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وفي المركز الخامس، جاء باريس سان جيرمان الفرنسي الذي غادر مسابقة دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر أمام ريال مدريد، بحصوله على 92 مليون يورو فقط، أي ما يعادل 100.7 مليون دولار.

وقال ذات المصدر، إن 32 ناديًا من دور المجموعات، حصلوا على متوسط أرباح يصل إلى 61.8 مليون يورو، أي ما يعادل 67.7 مليون دولار، وهي الأندية التي تضمنت برشلونة الإسباني الحاصل على 64.6 مليون يورو أي ما يعادل 70.7 مليون دولار، بعد خروجه من دور المجموعات، ثم الحصول على 7 ملايين دولار إضافية بانتقاله إلى الدوري الأوروبي.

فرانكفورت يتصدر الرابحين في الدوري الأوروبي

من ناحيته، تصدر آينتراخت فرانكفورت الألماني قائمة الأندية الأكثر تحقيقًا للأرباح في مسابقة الدوري الأوروبي، بقيمة إجمالية تبلغ 38 مليون يورو، أي ما يعادل 41.6 مليون دولار، مستفيدًا من حصده اللقب الأوروبي، فيما نال رينجرز المتأهل إلى المواجهة النهائية 20.7 مليون يورو، أي ما يعادل 22.7 مليون دولار.

من جانب آخر، قدم الاتحاد الأوروبي 235 مليون يورو إلى الأندية المشاركة في النسخة الأولى من مسابقة دوري المؤتمرات الأوروبي، والتي حاز فيها روما الإيطالي المتوج باللقب على أرباح تصل إلى 19.2 مليون يورو، أي ما يعادل 21 مليون دولار، تقديرًا لصعوده إلى منصات التتويج.