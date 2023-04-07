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العراقي زيدان إقبال يحدد موقفه من المشاركة في مونديال الشباب

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-452501-638164506881165846.jpg

2023-04-07 | 09:48

العراقي زيدان إقبال يحدد موقفه من المشاركة في مونديال الشباب

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السومرية - رياضة

حدد لاعب المنتخب العراقي ونادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، زيدان إقبال، موقفه النهائي من المشاركة في بطولة كأس العالم للشباب 2023 التي تستضيفها الأرجنتين بدلًا من إندونيسيا.

وقرر مدرب منتخب شباب العراق عماد محمد، استدعاء اللاعب زيدان إقبال إلى قائمة ليوث الرافدين الأولية للمشاركة في معسكر إسبانيا المقررة إقامته نهاية أبريل/ نيسان الحالي.

وأبلغ اللاعب زيدان إقبال، الاتحاد العراقي لكرة القدم بموافقته النهائية والرسمية على المشاركة في بطولة كأس العالم للشباب".


كما قال المدرب عماد محمد سابقا بأن اللاعب سيكون أحد الأعمدة الأساسية للمنتخب الشبابي في بطولة كأس العالم القادمة.

تجدر الإشارة إلى أن زيدان إقبال يلعب في صفوف المنتخب الوطني العراقي الأول، حيث سجل حضوره الأول في مباراة أسود الرافدين أمام إيران في تصفيات كأس العالم قطر 2022 والتي أقيمت في السابع والعشرين من يناير / كانون الثاني 2022.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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