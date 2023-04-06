انت الان تتابع خبر انفجارات قوية تهز قطاع غزة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وسائل اعلام فلسطينية أن "قوات الجيش الإسرائيلي شنت غارات في قطاع غزة".
واستهدف الجيش الإسرائيلي موقع صلاح الدين التابع لـ"كتائب القسام" شرقي مدينة غزة، كما قصف موقعا للمقاومة جنوب مدينة غزة.
وكانت فصائل المقاومة الفلسطينية اطلقت موجة من الصواريخ باتجاه المدن الاسرائيلية.
وأكد المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أن "سلاح الجو يشن الان غارات على القطاع".
واستهدف الجيش الإسرائيلي موقع صلاح الدين التابع لـ"كتائب القسام" شرقي مدينة غزة، كما قصف موقعا للمقاومة جنوب مدينة غزة.
وكانت فصائل المقاومة الفلسطينية اطلقت موجة من الصواريخ باتجاه المدن الاسرائيلية.