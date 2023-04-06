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الكونغرس يستلم تقريرا سريا عن الإنسحاب من أفغانستان

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بغداد - ياسين صفوان - وقال البيت الأبيض، أنه "دافع عن مسار هذا الانسحاب الذي أنهى 20 عاما من المحاولات الفاشلة لهزيمة "حركة طالبان".

وقال مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض إن "ما من شيء كان بإمكانه "تغيير مسار الانسحاب" وإن "الرئيس بايدن رفض إرسال جيل آخر من الأميركيين لخوض حرب كان يجب أن تنتهي بالنسبة للولايات المتحدة منذ فترة طويلة".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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